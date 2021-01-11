المدينة المنورة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسقدّم مستشفى الملك فهد العام في المدينة المنورة خِدْماته عبر العديد من الأقسام والمراكز الطبية التابعة له ، لـ 386,747 مستفيدًا وذلك خلال العام 2020 م ، حيث بلغ عدد مراجعيقسم الطوارئ 120899 مراجع قُدمت لهم كافة الخِدْمات الطبية اللازمة ، فيما استفاد من خِدْمات العيادات الخارجية 171416 مراجعًا في جميع التخصصات الطبية ، كما بلغ عدد العمليات الجراحية خلال نفس الفترة 4761 تدخلا جراحيًّا وسجّلت جراحة اليوم الواحد 982 عملية .وقدّمت المراكز التابعة للمستشفى عددا من الخِدْمات الطبية للمستفيدين حيث راجع مركز السكر والغدد الصماء 40292 مراجعًا ، فيما سجّل مركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكُلى 42187 جلسة غسيل ، و مركز الأسنان 30885 مراجعًا و مركز الأورام وأمراض الدم 6203 مراجعين ، فيما نفّذ قسم الرعاية المنزلية 5750 زيارة منزلية للمرضى في منازلهم ، كما تم إجراء 2411 منظارا للجهاز الهضمي ، و2543 منظارًا للمسالك البولية ، وعدد جلسات العلاج الطبيعي 41292 جلسة ، وأجرى المختبر 2108524 فحصا، وصرفت الصيدلية 476774 وصفة ، وبلغ عدد الأشعة 131344 .يذكر أن مستشفى الملك فهد العام يُعد المستشفى المرجعي الأول في منطقة المدينة المنورة ويضم عددا كبيرا من التخصصات الطبية الدقيقة كما يرتبط بالمستشفى عدد من المراكز التي تقدم خِدْمات طبية لمرضى الكُلى والسكري والأسنان والأورام .// انتهى //13:36ت م0055