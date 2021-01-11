الجزائر 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على مغادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لاستكمال العلاج من إصابته سابقة بفيروس كورونا، مرجحة أن يخضع الرئيس تبون لعملية جراحية على قدمه اليمنى لإزالة مضاعفات خلفتها الإصابة.وأخبرت عن بدء وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم اليوم زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب أفريقيا للتباحث مع نظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور، حول التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.وتناقلت إعلان المتحدث باسم اللجنة العلمية لرصد وباء "كوفيد-19" بوزارة الصحة الجزائرية، جمال فورار، أن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا سيصل الجزائر خلال يومين، لافتًا النظر إلى انطلاق حملة التطعيم قبل نهاية يناير الجاري.وتطرقت في متفرقات دولية، إلى تواصل العاصفة الثلجية (فيلومينا)، الأكثر عنفًا منذ أكثر من 50 عاما التي تجتاح إسبانيا منذ يومين، زحفها على مناطق أخرى من الشمال الشرقي للبلاد، بعد أن أصابت وسط البلاد بالشلل.// انتهى //13:44ت م0057