عام / سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء يستقبل سفير ألمانيا لدى المملكة
الاثنين 1442/5/27 هـ الموافق 2021/01/11 م واس
الرياض 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس
استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء , في مكتبه اليوم , سفيرَ جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو ترافقه المستشارة الاقتصادية بالسفارة ميلينا ديش.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية, وبحث مجالات التعاون المشترك ودور الهيئة في إطار رؤية المملكة 2030.
// انتهى //
14:50ت م
0076