الرياض 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واساستقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء , في مكتبه اليوم , سفيرَ جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو ترافقه المستشارة الاقتصادية بالسفارة ميلينا ديش.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية, وبحث مجالات التعاون المشترك ودور الهيئة في إطار رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:50ت م0076