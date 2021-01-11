الرياض 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أسفرت - بفضلٍ الله - عن تمكن شعبة دوريات شرطة المنطقة من القبض على سبعة مقيمين من الجنسية الهندية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع تورطوا بمخالفة أنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات من خلال المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من إحدى المتاجر بوسط مدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم، وضبط بحوزتهم (3224) شريحة لعددٍ من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وعدد من الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم. وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.// للصحف // // انتهى //14:51ت م0077