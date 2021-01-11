عام / أمطار على منطقة جازان
الاثنين 1442/5/27 هـ الموافق 2021/01/11 م واس
جيزان 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس
هطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان ، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، وضاحية الملك عبدالله ، ومحافظات بيش و هروب والريث وصبيا وفيفا والداير بني مالك، ومراكز الحقو ، والفطيحة ، وقوز الجعافرة ، والعالية ، و الجبل الأسود ، ورازن وقرى خبت السيد والمخلاف والملحاء وعددا من المراكز والقرى التابعة لها.
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
14:53ت م
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