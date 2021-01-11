جيزان 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسهطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان ، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ، وضاحية الملك عبدالله ، ومحافظات بيش و هروب والريث وصبيا وفيفا والداير بني مالك، ومراكز الحقو ، والفطيحة ، وقوز الجعافرة ، والعالية ، و الجبل الأسود ، ورازن وقرى خبت السيد والمخلاف والملحاء وعددا من المراكز والقرى التابعة لها.جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //14:53ت م0079