إسلام آباد 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 504293 حالة، منها 35246 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بتسجيل 1402 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 458371 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أن تم تسجيل 32 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 10676 وفاةً.// انتهى //14:53ت م0080