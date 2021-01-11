الرياض 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسيخوض أتلتيكو مدريد قمة ساخنة في سعيه إلى الابتعاد في الصدارة عندما يستضيف اشبيلية غداً الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى من بطولة إسبانيا في كرة القدم.ويبتعد أتلتيكو مدريد بفارق نقطة واحدة أمام جاره القطب الثاني للعاصمة ريال مدريد حامل اللقب، لكن رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني خاضوا ثلاث مباريات أقل.ويبلي أتلتيكو مدريد البلاء الحسن في الليغا هذا الموسم في سعيه إلى التتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه والأولى منذ موسم 2013-2014، وهو يملك أفضل خط دفاع في الدوري حيث استقبلت شباكه ستة أهداف فقط وهو الفريق الوحيد الذي اهتزت شباك أقل من 10 مرات هذا الموسم.ويملك اتلتيكو مدريد خطاً هجومياً نارياً هو الثالث في الليغا حتى الآن برصيد 29 هدفاً، بقيادة الوافد الجديد من برشلونة الدولي الاوروغوياني لويس سواريز الذي سجل 9 أهداف يحتل بها المركز الثالث على لائحة الهدافين، بفارق هدفين خلف صديقه قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، وبفارق هدف واحد خلف مهاجم فياريال جيرار مورينو.في المقابل يدرك اشبيلية بدوره أهمية المباراة كون نقاطها الثلاث ستنقله إلى المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن اتلتيكو مدريد و4 عن ريال مدريد ونقطة واحدة عن برشلونة الثالث.ودفعت النتائج الجيدة إدارة نادي اشبيلية إلى تمديد عقد مدربها جولن لوبيتيغي حتى عام 2024.// انتهى //14:56ت م0081