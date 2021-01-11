بريدة27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة "أبناء" الجهود التي تبذلها الجمعية لرعاية الأيتام، وما تقدمه من برامج تأهيلية وتطويرية لتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة لفئة الأيتام ، الذين يبلغ عددهم 2250 يتيمًا ويتيمة وأرملة.وأكد سموه خلال تسلمه بمكتبه في الإمارة اليوم ، التقرير السنوي للجمعية لعام 2019 م، ولقائه برئيس وأعضاء الجمعية بمناسبة ترشحهم لمجلس إدارة الجمعية في دورته الرابعة، على أهمية تحسين الخِدْمات المقدمة للمستفيدين من الأيتام والأرامل المنتسبين للجمعية، حاثاً جميع الإدارات الحكومية في المنطقة على تفعيل التعاون مع أنشطة وبرامج الجمعية التي تخدم تلك الفئة الغالية على الجميع.من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن سليمان السعيد، أن الجمعية عملت خلال الفترة الماضية على توقيع عدد من الشراكات الإستراتيجية مع بعض الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، لتقديم العديد من الخِدْمات للأيتام والمتمثلة في الدعم المالي والعيني، إضافة إلى تقديم الدورات التدريبية والتطويرية لمستفيدي الجمعية، وذلك لسد جزء من احتياجاتهم اليومية وتمكينهم تعليمياً واجتماعياً وصحياً ليصبحوا أعضاءً فاعلين في تنمية المجتمع.حضر اللقاء مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق، وأعضاء مجلس إدارة جمعية أبناء ببريدة.//انتهى //14:59ت م0082