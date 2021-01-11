الرياض 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسبلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19، خلال الفترة من 19 / 5 / 1442هـ إلى 25 / 5 / 1442هـ ، (18746) مخالفة.وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (5924) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (3191) ثم القصيم بـ (1991)، فالمدينة المنورة بـ (1924)، والمنطقة الشرقية بـ (1860)، والجوف بـ (1613)، وتبوك بـ (517)، وحائل (489)، والباحة (489)، والحدود الشمالية (293)، وعسير (244)، ثم نجران بـ (125) وجازان (86).وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذأ الشأن.// انتهى //15:16ت م0086