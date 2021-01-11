عام / 18746 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع
الاثنين 1442/5/27 هـ الموافق 2021/01/11 م واس
الرياض 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس
بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19، خلال الفترة من 19 / 5 / 1442هـ إلى 25 / 5 / 1442هـ ، (18746) مخالفة.
وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (5924) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (3191) ثم القصيم بـ (1991)، فالمدينة المنورة بـ (1924)، والمنطقة الشرقية بـ (1860)، والجوف بـ (1613)، وتبوك بـ (517)، وحائل (489)، والباحة (489)، والحدود الشمالية (293)، وعسير (244)، ثم نجران بـ (125) وجازان (86).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذأ الشأن.
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15:16ت م
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