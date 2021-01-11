حفر الباطن 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في محافظة حفر الباطن منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، خدماتها لـ 27.361 مستفيداً ، من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.يذكر أن عيادات "تطمن" بصحة حفر الباطن مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد “COVID-19” المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //15:16ت م0087