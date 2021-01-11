أبوظبي 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق11 يناير 2021 م واساستقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم وزير الدفاع العراقي الفريق الركن جمعة عناد سعدون، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا .وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة، بما يضمن الاستقرار الإقليمي ويعود بالخير والتقدّم والأمان للدولتين والشعبين الشقيقين.// انتهى //15:16ت م0088