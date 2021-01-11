الرياض 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، مراسم توقيع أمانة المنطقة لعدد من المشاريع الخدمية والتنموية بتبوك بقيمة إجمالية تجاوزت 93 مليون ريال، بحضور أمين المنطقة المهندس درويش آل محفوظ, ومسؤولي الشركات المنفذة.وشملت العقود التي تم توقيعها عقد مشروع استكمال إنشاء نفق طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد (المرحلة الثانية) بقيمة تجاوزت الـ83 مليون ريال, الذي يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية لأمانة المنطقة لرفع كفاءة الطريق المحورية والرئيسة ورفع كفاءة الطرق الداخلية والعابرة بمدينة تبوك, وكذلك عقد مشروع توريد وزراعة للمنتزهات والحدائق والطرق بمدينة تبوك بقيمة إجمالية تقارب الـ10 ملايين ريال, إذ يأتي المشروع ضمن مشاريع الأمانة لأنسنة المدن وزيادة المسطحات الخضراء ونصيب الفرد منها, وتحسين المشهد الحضاري.وأشاد الأمير فهد بن سلطان بالدور التنموي الذي ستؤديه المشاريع لاسيما في أنسنة المدن وتطويرها ورفع كفاءة الطريق المحورية بمدينة تبوك, مؤكداً أهمية تنفيذ العمل بكل دقة, منوهاً بما تقدمه القيادة الحكيمة من دعم متواصل للمشروعات التنموية التي تلامس اهتمام المواطن وتحقق احتياجاته.كما ثمن المهندس آل محفوظ لسمو أمير منطقة تبوك متابعته ودعمه لمشروعات الأمانة في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة كافة.// انتهى //15:23ت م0090