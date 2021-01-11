الدمام 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم , وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية المكلف الدكتور ناصر الشلعان بعد انتهاء فترة عمله مديراً عاماً للتعليم بالمنطقة الشرقية، يرافقه مدير التعليم بالمنطقة المكلف الدكتور سامي العتيبي.وأكد سموه الدور المهم للتعليم في بناء ونهضة الأمم، كونه الخطوة الأولى لبناء مجتمع متين متسلح بالمعرفة، مبيناً أن الميدان التعليمي بيئة خصبة لتشجيع الابداع والابتكار، وتنشئة جيل واعي، قادر على تجاوز تحديات المرحلة الحالية، والتحديات المستقبلية، ويستثمر الإمكانات التي وفرتها القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع التعليم.كما أشاد بالجهود التي بذلها الدكتور الشلعان خلال فترة عمله، متمنياً للدكتور العتيبي التوفيق في مهام عمله .فيما نوه الدكتور الشلعان والدكتور العتيبي بدعم واهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية لمسيرة التعليم في المنطقة.// انتهى //15:58ت م0102