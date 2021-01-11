بريدة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واستعقد الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم غداً، لقاءً مع المدير العام لغرفة دبي حمد بو عميم، وفريق عمل من غرفة دبي وفريق مماثل من غرفة القصيم، وذلك لطرح الفرص الاستثمارية بالمنطقة وعرضها وبحث إمكانية تسويقها لمستثمرين إماراتيين، إضافة إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين.وأوضح أمين غرفة القصيم محمد الحنايا، أن اللقاء يأتي في إطار حرص الغرفة على تنويع الاستثمار بالمنطقة وجلب المستثمرين للسعي في زيادة نمو اقتصاديات المنطقة وإيجاد آفاق وفرص جديدة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إجمالي الناتج المحلي من 3.8% ليصل إلى المعدل العالمي 5.7%.وأشار إلى أن اللقاء يأتي على غرار زيارة نائب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة لغرفة القصيم خلال الفترة الماضية، مفيداً أن اللقاء سيتخلله عرض الميز التنافسية والمزايا النسبية في منطقة القصيم وعددٍ من الدراسات والفرص التي أعدتها الغرفة إضافةً إلى القطاعات الاقتصادية والمجالات بالمنطقة وتنوعها.// انتهى //16:16ت م0110