الدمام 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم , وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية المكلف الدكتور ناصر الشلعان بعد انتهاء فترة عمله مديراً للتعليم بالمنطقة ، يرافقه مدير تعليم المنطقة المكلف الدكتور سامي العتيبي.وأكد سمو أمير المنطقة أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- تنظر للتعليم باعتباره استثماراً للمستقبل، لتنمية عقول أبنائها، وتحفيز طاقاتهم، وصولاً إلى مجتمع معرفي متكامل، تبدأ المعرفة من المدرسة وصولاً إلى كافة نواحي الحياة، مشدداً على أهمية صناعة الأثر الإيجابي على الطالب والطالبة، والتركيز على بناء القيم الحميدة فيهم.وثمن سموه جهود الدكتور الشلعان خلال فترة عمله مديرا لتعليم المنطقة الشرقية ، متمنياً للدكتور العتيبي التوفيق في مهام عمله.من جهتهما ثمن وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية المكلف ومدير تعليم المنطقة الشرقية المكلف ، دعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لإدارة التعليم بالمنطقة وأنشطتها، الذي أثمر ولله الحمد عن تحقيق عدد من المنجزات.// انتهى //16:24ت م0113