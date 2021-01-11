عمّان 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع كسوة الشتاء للأسر المحتاجة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في محافظات عمّان وإربد والزرقاء والبلقاء بالأردن.وتشتمل المساعدات على 1.565 حقيبة شتوية و3.130 بطانية، استفاد منها 7.825 فردا بواقع 1.565 أسرة.ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوزيع كسوة الشتاء لأسر اللاجئين في الأردن .//انتهى//16:45ت م0116