القاهرة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واستعقد لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك دورتها العادية الـ50 غدا برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبمشاركة رؤوساء ومديري المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية النوعية ومؤسسات التمويل العربية.وتهدف اللجنة إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك لزيادة فاعلية العمل العربي المشترك وتلافي الازدواجية .وأفاد مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية الوزير المفوض محمد خير عبد القادر في تصريح له اليوم أن الدورة الحالية للجنة بعنوان "التحول الرقمي والقرصنة الإلكترونية "ستعقد -عن بعد- عبر تقنية الفيديو كونفرنس وحضوريا بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة لمناقشة موضوع التحول الرقمي والقرصنة الرقمية وحماية الشبكات ومقترحات للشراكات العربية الرقمية مقدمة من مؤسسة طلال أبو غزالة العالمية، وهي مجموعة من المشاريع التي تتضمن إنشاء شراكات بين المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات القطاع الخاص النظيرة لها .وأشار عبد القادر إلى أنه ستتم متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة الخاصة برؤية منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاديات والمجتمعات العربية والإجراءات التي اتخذتها مؤسسات العمل العربي المشترك بشأن إنشاء المرصد العربي وتشكيل الخلية لمواجهة تحديات وتداعيات الأزمة.// انتهى //17:20ت م0127