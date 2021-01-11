مكة المكرمة ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٢ الموافق ١١ يناير ٢٠٢١م واسنفَّذت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة توعوية تحت شعار "ممشى نقي" التي أقيمت في بعض المسارات الرياضية التي خصصتها الأمانة لممارسة رياضة المشي في أحياء مكة المكرمة لمواكبة برامج جودة الحياة، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي والتوعية بأهميتها.وأقامت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ممثلةً في إدارة الجمعيات والمؤسسات غير الربحية المبادرة في ممشى الشرائع بمواقف حجز السيارات، وممشى حديقة الحسينية، وممشى بطحاء قريش، وممشى الشوقية، وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي الصحي، وتعزيز الصحة العامة، وتحسين اللياقة البدنية والوقاية من الأمراض، وتعزيز المشاركة الاجتماعية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .إلى ذلك تواصل وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة أعمال صيانة ونظافة وري المزروعات بحدائق الشرائع (11)، وسبوحة، والزيمة، والخضراء، والمعيصم، وطريق المسجد الحرام، وممشى النسيم، إلى جانب تقليم وتشكيل الأشجار والأسيجة بحي الإسكان، وتأتي هذه الأعمال المتواصلة لتهيئة الحدائق ومناطق ألعاب الأطفال، وتفعيل المرافق البلدية والاستفادة منها لأهالي العاصمة المقدسة وزوارها الكرام على مدار الساعة.// انتهى //17:41ت م0130