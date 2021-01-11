مسقط 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسأصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان اليوم مرسومين ساميين، قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، والثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.وذكرت وكالة الانباء العمانية، أن المرسوم الأول يقضي بوضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.وأضافت الوكالة أن المرسوم الثاني الخاص بقانون مجلس عمان، يتضمن اختصاصات المجلس وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.// انتهى //17:50ت م0131