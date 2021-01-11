القاهرة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 5ر671 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 4ر10 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 9ر8 مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس30" بنسبة 58ر0 % ليبلغ مستوى 72ر11278 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 47ر0 % ليبلغ مستوى 76ر2189 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس100" الذي أضاف نحو 43ر0 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 46ر3182 نقطة.// انتهى //18:24ت م0140