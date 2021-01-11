بيروت 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على استقرار دون أي تعديل في نقاطه، ليبقى عند مستوى 656.84 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 11 ألفا و213 سهما، بقيمة 120 ألفا و319 دولارا، نفّذت من خلال 16 صفقة.كما استقرت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و712 ألف دولار، توازياً مع جلسة التداول السابقة.// انتهى //19:07ت م0147