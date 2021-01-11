تونس 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسأنقذ خفر السواحل التونسي اليوم 50 مهاجرًا غير شرعي من الغرق، بينهم رضيع و11 امرأة يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب بالقرب من سواحل مدينة المهدية شمال شرق تونس.وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية قبل أن يغرق قاربهم، مشيرًا إلى أنه تم تسليمهم للوحدات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.// انتهى //19:09ت م0149