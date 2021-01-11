بيروت 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسعاد الطيران الحربي الإسرائيلي إلى انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، لاسيما القرار رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسيمة اليوم أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق على علو منخفض وبشكل مكثف، منفذا غارات وهمية في أجواء مناطق حاصبيا، والعرقوب، وجزين، مروراً بمناطق محافظة جبل لبنان عموماُ، لاسيما مدينة عالية، ووصولا حتى مدينة بعلبك في البقاع، ومن ثم اتجه ناحية مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل.// انتهى //19:14ت م0150