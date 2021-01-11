أبوظبي 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق11 يناير 2021 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم , اتصالاً هاتفياً من رئيس ليبيريا جورج ويا.وتناول الاتصال, العلاقات الثنائية والعمل على دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة غرب إفريقيا، ومستجدات جائحة " كوفيد -19 " في البلدين والعالم وإجراءات مواجهتها واحتواء آثارها.// انتهى //19:31ت م0153