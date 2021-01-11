أبوظبي 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق11 يناير 2021 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح.وتناول الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنمية التعاون وتطويره في مختلف جوانبه, إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية ومستجدات القضايا في المنطقة العربية.// انتهى //19:42ت م0154