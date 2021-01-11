الرياض 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واستجارب سياحية عديدة يقدمها موسم شتاء السعودية تحت شعار الشتاء حولك، تتعدد فيها الخيارات لتلائم كل الأذواق والمتطلبات وتناسب مختلف الفئات العمرية، ومن بينها المزج بين السياحة الطبيعية وسياحة التسوق.وتُعد سياحة التسوق في المملكة أحد أبرز عوامل الجذب السياحي، حيث يقدم موسم شتاء السعودية تجربة سياحية رائعة للسائحين من العوائل والمجموعات والأفراد من السعوديين والمقيمين، وضيوف المملكة من مواطني دول الخليج، تشمل الكثير من الخيارات المختلفة كالأسواق الشعبية وما تتميز به من تاريخ عريق وماضٍ تليد، ومنها أسواق جدة التاريخية، وسوق القيصرية بالأحساء، وسوق الزل بالرياض، وشارع الثميري بالرياض.ومن بين خيارات التسوق التي يقدمها الموسم للسائحين خيار التسوق في المراكز التجارية الحديثة التي يُعد بعضها من معالم المدن التي تكون فيها كالفيصلية مول، وغرناطة مول، وغيرها من المراكز التي تضم أكبر العلامات التجارية، كما أنها توفر الأزياء الرجالية والنسائية كافة ذات العلامات التجارية الشهيرة، إضافة إلى توفر الكثير من المقاهي والمطاعم وأماكن الترفيه للأطفال.ووفقا لمركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" التابع لوزارة السياحة تجاوزت العوائد الاقتصادية لسياحة التسوق في المملكة لعام 2018 مليارًا و520 مليون ريال بالنسبة للرحلات المحلية، ومليارَين و880 مليون ريال للسياحة الوافدة، بمجموع 4 مليارات و400 مليون ريال.ولا تقتصر التجارب السياحية في شتاء السعودية على ذلك فحسب، بل إنه يتيح كذلك للسائحين الاستمتاع بالطبيعة الساحرة والتنوع المناخي الذي تتمتع به الكثير من الوجهات السياحية في المملكة، ومنها على سبيل المثال الأودية الخصبة والمناطق الرملية والتشكيلات الصخرية الفريدة، فضلا عن الشواطئ الساحرة والهادئة، إضافة إلى الغابات الكثيفة والأجواء المعتدلة.ويقدم "الشتاء حولك" للسائحين أنماطا متعددة من السياحة الطبيعية منها على سبيل المثال سياحة الشواطئ على امتداد ساحل البحر الأحمر، وسياحة المناطق الخضراء والأشجار والغابات الطبيعية في جنوب المملكة، إضافة إلى سياحة المناطق البرية التي يتم فيها التخييم وجلسات السمر التي يتوسطها لهيب النار "شبة الضوء"، لتعطي الدفء لتلك الجلسات، ومعها أيضا تمنح النفس سكينتها وهدوءها.مما يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة تنظم شتاء السعودية خلال المدة من 10 ديسمبر 2020 ‏وحتى نهاية مارس 2021 في أكثر من 17 وجهة سياحية بإتاحة الخيارات السياحية كافة وتلبية جميع الأذواق.// انتهى //19:49ت م0155