القاهرة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والعسكري والأمني، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في منطقة شرق المتوسط.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، بأنه جرى خلال اللقاء مناقشة التعاون بين مصر وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، خاصةً في منطقة الساحل الأفريقي، ودعم جهود دول تلك المنطقة في مواجهة خطر تمدد الجماعات الإرهابية وتزايد نشاطها هناك خاصة بعد دحرها في منطقة المشرق العربي وشمال أفريقيا.وأشار راضي إلى أنه تم التوافق بين الجانبين حول أهمية تضافر الجهود المشتركة لترسيخ المسار السياسي على نحو شامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، ويسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.// انتهى //19:53ت م0156