المنامة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق11 يناير 2021 م واساستقبل وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين مارغريت ناردي.وجرى خلال اللقاء, استعراض العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها، والتأكيد على حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك تجاه مختلف القضايا وبما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن التباحث وتبادل الآراء حول الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:55ت م0158