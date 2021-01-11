القاهرة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسعقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اجتماعا موسعا اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء بعثات الجامعة بالخارج.وقالت الجامعة العربية في بيان لها اليوم: إن أبو الغيط أشاد بالدور الذي تقوم به بعثات الجامعة العربية بالخارج، وخاصة في ظل الظروف والأوضاع الاستثنائية التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد، وأثنى على المجهود الذي يضطلع به رؤساء وأعضاء هذه البعثات في دفع الأهداف العليا للجامعة وتنفيذ أولوياتها الإستراتيجية وفق ما تقرره الدول الأعضاء وتكلف به من أعمال من قبل الأمانة العامة، وبالتنسيق الوثيق مع مجالس السفراء العرب في العواصم الخارجية.ووجه أبو الغيط رؤساء بعثات الجامعة في الخارج بتكثيف جهودهم في سبيل توطيد العلاقات مع الدول والمنظمات المعتمدين لديها خدمةً للمصالح العربية المشتركة، وكذا التوسع في إقامة روابط الصداقة وآليات التعاون في المجتمعات التي يعملون بها، وكذلك مع البرلمانات والمجالس التشريعية، ومجتمعات وجمعيات رجال الأعمال، والغرف التجارية المختلفة، ومراكز الفكر والأبحاث، والمعاهد الثقافية، والمؤسسات الإعلامية، وغير ذلك من دوائر التأثير وصنع القرار.وأوضح البيان أن أبو الغيط قام بإطلاع رؤساء بعثات الجامعة بالخارج على مجمل أولويات ومجالات تركيز الجامعة العربية في المرحلة المقبلة، مستعرضاً آخر التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وجهود تسوية الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا، والدور العربي لدعم الأمن والاستقرار والتعافي الاقتصادي في السودان والصومال، والمشهد الإقليمي العام في منطقة الشرق الأوسط، وعلاقات الجامعة بالقوى الدولية المختلفة.واستمع أبو الغيط خلال الاجتماع إلى عرض من رؤساء بعثات الجامعة بالخارج حول الدور الذي تقوم به البعثات تنفيذا لأهداف الجامعة وتكليفات أمينها العام، كما قدموا جملة من المقترحات التي ترمي إلى تطوير علاقة العمل بين البعثات الخارجية والأمانة العامة وأجهزة الجامعة المختلفة خدمةً للعمل العربي المشترك وتعظيما للعلاقات التي تجمع الجامعة بالمنظمات والدول المختلفة الشريكة لها.مما يذكر أن الجامعة العربية لديها 25 بعثة تعمل حالياً بالخارج ما بين بعثة دبلوماسية ومركز ومكتب اتصال ومكتب، منها بعثات معتمدة أو مراقبة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا، والاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، والاتحاد الأوروبي في بروكسل، وبعثات معتمدة لدى عواصم مختلفة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.// انتهى //19:59ت م0159