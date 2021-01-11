سكاكا 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسخرجت جامعة الجوف أول دفعة ماجستير تخصص إدارة الأعمال التنفيذي والبالغ عددهم 41 خريجاً عقب استكمالهم متطلبات الدرجة مع نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1442هـ.وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور مشرف الرويلي أن عدد طلبة الدراسات العليا المقيدين للعام الحالي بلغ 776 منهم 377 طالباً و399 طالبة في 21 برنامجاً، فيما بلغ مجموع الطلبة المستجدين 306، منهم 168 طالباً و138 طالبة في 14 برنامجاً منفذاً بالجامعة.وأضاف أن العمادة أنهت تنفيذ 284 اختباراً خلال الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1442هـ لطلبة الماجستير والدبلوم للبرامج المنفذة في الجامعة، والبالغ عددها 23 برنامجاً، مقدمة من 9 كليات، استفاد منها أكثر من 676 طالباً وطالبة، مبيناً أن العمادة تعتزم تنفيذ دورة مهارات الإشراف على الرسائل العلمية خلال الأسبوعين القادمين لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، والمتوقع إشرافهم على الرسائل العلمية والمشاريع البحثية خلال هذا الفصل الدراسي الثاني، تشمل عدداً من المسارات أبرزها مهارات الإشراف على الرسائل العلمية للتخصصات الشرعية، ومهارات الإشراف على الرسائل العلمية للتخصصات الإنسانية والطبية والطبيعية والهندسية.// انتهى //20:40ت م0162