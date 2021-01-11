عام / الجزائر تسجل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الاثنين 1442/5/27 هـ الموافق 2021/01/11 م واس
الجزائر 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس
سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 102369 إصابةً.
وأشارت الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2812 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 191 مريضا، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 69403 حالات.
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