الجزائر 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 102369 إصابةً.وأشارت الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2812 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 191 مريضا، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 69403 حالات.// انتهى //20:52ت م0164