حائل 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسالتقى محافظ الغزالة تركي بن شفاقة العتيبي بمكتبه اليوم, أمين وأعضاء مجلس شباب منطقة حائل الذين يزورون المحافظة، وذلك ضمن برنامج عمل يشمل محافظات المنطقة بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس شباب المنطقة لتسليط الضوء على الشباب واحتياجاتهم في محافظات المنطقة.وبهذه المناسبة أقيم لقاء تعريفي بأعمال المجلس وأهدافه, كما نُظمت ورشة عمل مع عدد من شباب وفتيات المحافظة وفق خطة المجلس 2021م، أكد خلالها المحافظ أن ورش العمل واللقاءات الشبابية مفتاح لعمل مستقبلي نوعي يحقق الأهداف المرجوة .من جهته أكد أمين عام مجلس شباب حائل الدكتور جمال الرويضي أن الدعم المباشر الذي يحظى به شباب حائل من سمو أمير منطقة حائل ومتابعة من سمو نائبه سيحقق تطلعات الشباب والفتيات وتعزيز إسهامهم في دفع البرامج التنموية وتفعيل المجالات الثقافية والاجتماعية بشكل أمثل .// انتهى //20:57ت م0166