الطائف 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واستعتزم جامعة الطائف إطلاق "برنامج الإشراف الخارجي المشترك" لإتاحة الفرصة للمعيدات والمحاضرات في الجامعة للدراسة في جامعات أجنبية، تشمل مختلف التخصصات.وأشارت وكيلة جامعة الطائف لشؤون الطالبات الدكتورة هيفاء النفيعي، إلى أن فكرة البرنامج لاقت استحساناً من الفئة المستهدفة في مختلف الكليات والأقسام.ونظمت الجامعة اليوم ورشة عمل افتراضية، بعنوان "الإشراف الخارجي المشترك"، بالتعاون مع جامعة الملك سعود، بهدف التعريف بالبرنامج في مرحلة الدكتوراة، كما استهدفت الورشة المعيدات والمحاضرات اللاتي لم تسمح لهن ظروفهن بالابتعاث الخارجي.// انتهى //21:20ت م0167