جدة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسأطلقت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" برنامج الإثراء الشتوي (ويب 2021) افتراضياً تحت عنوان "الربط والتواصل"، الذي يعد من أهم الفعاليات التي تتميز بها الجامعة، بهدف إثراء وإلهام الطلاب في "كاوست" وفي جميع جامعات المملكة، إضافة إلى موظفي القطاع العام والخاص من خلال تقديم مجموعة من البرامج الأكاديمية وورش العمل والتدريب على المهارات وريادة الأعمال، وغيرها من الفعاليات الثقافية والتطويرية.وأوضح رئيس جامعة "كاوست" الدكتور توني تشان أن البرنامج يعد حدثًا جامعيًا مهمًا، منذ عام 2010 حيث استقطب أكثر من مئة ألف زائر، إضافة إلى 2 مليون مشاهدة عبر الإنترنت سنويًا، مشيراً إلى أنه في ظل جائحة كورونا لم يكن تنظيم الحدث ممكنًا، حيث حددت (كاوست) فعاليات برنامجها للإثراء الشتوي (ويب 2021) في الفترة من 10 -21 يناير لهذا العام بصورة افتراضية بالكامل بحيث يتيح للجميع من داخل المملكة وحول العالم حضور فعالياته وأنشطته التي تناقش موضوع "الربط والتواصل" والمفاهيم والتقنيات المرتبطة وتأثيرها على حياتنا ومستقبلنا".وقدم البرنامج مجموعة من المحاضرات العلمية حول أبحاث الاتصالات الحديثة في "كاوست"، تضمنت محاضرة بعنوان " الجيل السادس: نحو عالم أكثر اتصالاً واستدامة"، ومحاضرة بعنوان "الاتصالات الضوئية اللاسلكية تحت الماء"، بالإضافة إلى تقديمه هذا العام تجربة افتراضية عالمية تتيح للجميع التفاعل والمشاركة والإثراء، وستُبث فقرات وأنشطة البرنامج مباشرةً على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بكاوست دون الحاجة للتسجيل المسبق.من جهته أوضح رئيس برنامج (ويب 2021) الدكتور خالد نبيل سلامة، أن الثورة الرقمية هي سمة عصرية، والتي من خلالها أصبح التواصل ممكنا وجعل من العالم قرية واحدة، وهذا أحد الموضوعات التي يناقشها برنامج ويب 2021، إضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى مثل الاتصال المعرفي والجسدي والاجتماعي، والشبكات ووسائل الاتصال المتقدمة، والتهديدات السيبرانية والأمن السيبراني، ومراقبة الأمراض المعدية والحد من انتشارها، والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، والأنظمة ووسائل التنقل الذكية ، ورؤية المملكة 2030.وأشار رئيس برنامج الإثراء الشتوي (ويب 2021) إلى أنه ستُناقش هذه الموضوعات بواسطة أكثر من 70 متحدثًا من جميع أنحاء العالم، وستُبث أكثر من 25 كلمة رئيسة وحلقات نقاشية ومحاضرات متميزة مباشرة، وعند الطلب على قنوات "كاوست" على فيسبوك ويوتيوب دون الحاجة لتسجيل مسبق، وسيكون توقيت بث الفعاليات المباشرة حسب التوقيت العربي الرسمي (AST).// انتهى //21:37ت م0171