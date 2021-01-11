نيويورك 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسسجلت أسعار خام القياس العالمي برنت، تراجعاً اليوم بمقدار دولارٍ للبرميل، متأثرةً بتجدد المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود، في ظل قيود العزل لمكافحة انتشار فيروس كورونا في الصين وأوروبا.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو ما يعادل 1.4% إلى 55.21 دولاراً للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 51.72 دولاراً للبرميل.// انتهى //21:58ت م0174