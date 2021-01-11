مقديشو 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية الصومالي بلال محمد عثمان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال السفير جيمس سوان.وبحث الوزير مع المسؤول الدولي اليوم، الوضع السياسي والإنساني في الصومال وتعزيز التعاون بين الحكومة الفيدرالية والمنظمة الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدم إلى الشعب الصومالي.كما تناول اللقاء دعم الأمم المتحدة برامج الحكومة الصومالية المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.// انتهى //21:58ت م0175