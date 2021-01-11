القاهرة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تسوية القضية الفلسطينية سيغير من واقع وحال المنطقة بأسرها إلى الأفضل، مشددًا على أهمية التحرك في الوقت الراهن لإعادة طرح ملف عملية السلام على الساحة السياسية الدولية.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم بوزراء خارجية الرباعية الدولية "مجموعة ميونيخ"، المعنية بدعم مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تضم كلاً من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير خارجية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس، بالإضافة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، إن الرئيس السيسي اطّلع خلال اللقاء على مستجدات جهود مجموعة ميونخ الوزارية لإعادة تنشيط المسار التفاوضي للقضية الفلسطينية في ضوء انعقاد اجتماعها الحالي بالقاهرة.وأضاف راضي أن وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا أعربوا من جانبهم عن تقديرهم لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المُقدّرة في دعم القضية الفلسطينية، بهدف التوصل لحلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية، إلى جانب جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق التوافق السياسي بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية.// انتهى //22:02ت م0177