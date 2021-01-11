تونس 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم، بممثّل منظمة الصحة العالمية في تونس إيف سوتيران.وتطرقا خلال اللقاء وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية إلى أهمية تظافر الجهود بين كلّ الدول، والدور الذي يجب على منظمة الصحة العالمية أن تقوم به في ظلّ تفاقم الأوضاع الصحية.وشدد الرئيس التونسي على أن الصحة يجب أن تتوفر للجميع على قدم المساواة باعتبارها حقّ من حقوق الإنسان.// انتهى //22:03ت م0179