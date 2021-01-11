الرياض 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واستنطلق غدًا الجولة 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ 5 لقاءات.و في المباراة الأولى يستضيف هجر على ملعبه فريق الفيحاء، ويحل الطائي ضيفًا على الدرعية، وذلك على ملعب نادي الرياض.وعلى ملعب الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بعرعر ، يلتقي عرعر مع ضيفه الساحل، فيما يلعب نجران والعدالة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.وفي آخر مباريات اليوم الأول من الجولة يستضيف فريق أحد على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة فريق البكيرية.وتستكمل لقاءات الجولة بعد غدٍ بـ 5 لقاءات، حيث يلعب الثقبة مع الجبلين، ويستضيف الجيل فريق النجوم، ويحل الشعلة ضيفًا على الكوكب، فيما يلتقي الحزم مع جدة، ويلعب الخليج أمام النهضة في آخر لقاءات الجولة .// انتهى //22:38ت م0181