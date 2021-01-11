عمّان 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسفاز فريق الفيصلي على معان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القويسمة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ 21 للدوري الأردني لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد معان عند 23 نقطة في المركز الثامن.وفي المباراة الثانية، فاز فريق السلط على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب عمان الدولي، ليرفع السلط رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 13 نقطة في المركز الأخير.وفي المبارة الثالثة، فاز فريق العقبة على الحسين أربد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الحسن الدولي، ليرفع العقبة رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الحسين أربد عند 27 نقطة في المركز السادس.// انتهى //22:46ت م0183