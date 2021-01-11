واشنطن 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية, 220,887 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19) و 2,083 حالة وفاة.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بلغ عدد الإصابات بالفيروس إلى 22,322,956 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 373,167 حالة وفاة.// انتهى //23:15ت م0186