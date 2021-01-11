القاهرة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واستعادل فريق بيراميدز مع ضيفه فريق وادي دجلة إيجابيًا بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ورفع بيراميدز رصيده بهذا التعادل إلى 9 نقاط بالمركز السادس، بينما وصل وادي دجلة إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر.// انتهى //23:16ت م0187