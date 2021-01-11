القاهرة 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في تصريح له، إن الوزيرين تطرقا خلال اللقاء إلى مخرجات اجتماع القاهرة الرباعي المعني بدفع جهود السلام في المنطقة، وضرورة البناء عليه لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.وأشار حافظ إلى أن اللقاء شهد أيضًا تبادلًا للرؤى حيال مستجدات الأوضاع في ليبيا، وأهمية الوصول لحل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات إعلان القاهرة ومسار برلين، وبما يقضي على أي تدخلات خارجية أو أي تواجد للإرهابيين والمرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية.// انتهى //23:26ت م0189