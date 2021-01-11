رام الله 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسأدانت الرئاسة الفلسطينية مصادقة إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على أن الاستيطان كله غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما فيها قرار 2334، ولن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //23:45ت م0190