واشنطن 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاته على انخفاض.وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 25.07 نقطة، أو 0.66 بالمئة ليغلق عند 3799.61 نقطة، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 89.28 نقطة، أو 0.29 بالمئة، إلى 31008.69 نقطة.وسجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق انخفاضًا بلغ 165.55 نقطة، أو 1.25 بالمئة، إلى 13036.43 نقطة.// انتهى //00:58ت م0195