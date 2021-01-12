بيروت 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اليوم "حالة الطوارئ الصحية لمواجهة خطورة تفشي وباء كورونا"، كما طلب من "الأجهزة الأمنية والجهات القضائية التشدّد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة؛ بما فيها حالات كورونا.وقرّر المجلس الأعلى للدفاع "منع الخروج إلى الشوارع والطرقات بدءاً من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق فيه 14/1/2021 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق 25/1/2021 على أن يُستثنى من ذلك الجهات والأشخاص والمؤسسات الواردة في متن القرار".// انتهى //01:04ت م0197