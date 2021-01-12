نيويورك 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسالتقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، اليوم بمقر وفد المملكة في نيويورك، الممثل الدائم لجمهورية جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة السفير جيري ماثيوز ماتجيلا.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني.// انتهى //01:08ت م0198