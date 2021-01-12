الرباط 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واستباحث وزير الثقافة الأذربيجاني أنار كريموف، اليوم بباكو، مع المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمـد المالك، الذي يقوم بزيارة لأذربيجان.وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو أن الجانبين تباحثا حول تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في المجال الثقافي، خصوصا ما يتصل بصون وتسجيل المواقع التاريخية والعناصر الثقافية على لائحة التراث في العالم الإسلامي، وكذلك ما يتعلق بالحوار الحضاري، وتقديم الثقافة الإسلامية للعالم بالصورة الصحيحة.// انتهى //01:10ت م0199