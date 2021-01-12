نيويورك 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واسالتقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، اليوم ،المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وودوارد.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتطرق إلى القضايا الإقليمية المهمه وجهود المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض.حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني.// انتهى //03:15ت م0202