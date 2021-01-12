سياسي / رئيس الوزراء الجزائري يجري اتصالاً هاتفيا بنظيره الفرنسي
الثلاثاء 1442/5/28 هـ الموافق 2021/01/12 م واس
الجزائر 27 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 11 يناير 2021 م واس
أجرى رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد اليوم اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسي جان كاستيكس.
وأفاد بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الجزائري , إن الجانبين أعربا خلال الاتصال عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين التي يميزها انتظام التبادلات على أعلى مستوى , إضافة إلى مناقشة التحضيرات الجارية للدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية- الفرنسية المقرر انعقادها قريبا في الجزائر .
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